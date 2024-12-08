Американское посольство на Украине сообщило о повышенной угрозе воздушных ударов
Посольство США на Украине предупредило американских граждан о возросших угрозах воздушных ударов. Это следует из информации на сайте дипломатической миссии.
«В связи с возросшими угрозами ударов, нацеленных на критически важную инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», – говорится в сообщении.
Диппредставительство призывает граждан США на Украине следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках через соответствующее приложение на мобильном телефоне.
21 ноября президент России Владимир Путин в видеообращении сообщил, что Россия применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешек» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске (украинское название – Днепр). Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании наносить удары своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим удары.
В конце ноября на саммите ОДКБ в Астане Путин заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины для испытанной недавно системы «Орешник» и это могут быть «центры принятия решений» в Киеве. 6 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя ракетную систему «Орешник», может быть принято только президентами.