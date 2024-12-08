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Американское посольство на Украине сообщило о повышенной угрозе воздушных ударов

Ведомости

Посольство США на Украине предупредило американских граждан о возросших угрозах воздушных ударов. Это следует из информации на сайте дипломатической миссии.

«В связи с возросшими угрозами ударов, нацеленных на критически важную инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», – говорится в сообщении.

Диппредставительство призывает граждан США на Украине следить за оповещениями правительства Украины о воздушных атаках через соответствующее приложение на мобильном телефоне.

21 ноября президент России Владимир Путин в видеообращении сообщил, что Россия применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешек» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске (украинское название – Днепр). Атака стала ответом на разрешение США и Великобритании наносить удары своими дальнобойными системами вглубь территории РФ и последовавшие за этим удары.

В конце ноября на саммите ОДКБ в Астане Путин заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины для испытанной недавно системы «Орешник» и это могут быть «центры принятия решений» в Киеве. 6 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя ракетную систему «Орешник», может быть принято только президентами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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