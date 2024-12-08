Американское посольство на Украине сообщило о повышенной угрозе воздушных ударов

В конце ноября на саммите ОДКБ в Астане Путин заявил, что Минобороны и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины для испытанной недавно системы «Орешник» и это могут быть «центры принятия решений» в Киеве. 6 декабря пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя ракетную систему «Орешник», может быть принято только президентами.