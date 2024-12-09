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МИД Великобритании объявил о приостановке программ помощи Грузии

Ведомости

Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинскими властями, включая сферу обороны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.

По его словам, насилие по отношению к протестующим и журналистам со стороны властей Грузии неприемлемо и должно быть прекращено. Эти действия подрывают международную репутацию республики и противоречат ее приверженности европейскому будущему.

«В свете происходящих событий Великобритания немедленно приостановит всю поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в области обороны и ограничит взаимодействие с представителями правительства «Грузинской мечты» до тех пор, пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод. Великобритания продолжит поддерживать народ Грузии в его праве выбирать будущее своей страны», – подчеркнул Лэмми.

В ноябре в Грузии начались массовые протесты. Это произошло после решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы для разгона толпы. Протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.

7 декабря с очередной акции протеста в Тбилиси в больницы госпитализировали девять человек. По данным грузинского минздрава, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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