МИД Великобритании объявил о приостановке программ помощи Грузии
Великобритания приостановит все программы помощи Грузии и ограничит взаимодействие с грузинскими властями, включая сферу обороны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.
По его словам, насилие по отношению к протестующим и журналистам со стороны властей Грузии неприемлемо и должно быть прекращено. Эти действия подрывают международную репутацию республики и противоречат ее приверженности европейскому будущему.
«В свете происходящих событий Великобритания немедленно приостановит всю поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в области обороны и ограничит взаимодействие с представителями правительства «Грузинской мечты» до тех пор, пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод. Великобритания продолжит поддерживать народ Грузии в его праве выбирать будущее своей страны», – подчеркнул Лэмми.
В ноябре в Грузии начались массовые протесты. Это произошло после решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 г. в ответ на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике. Мирные акции у парламента переросли в массовые беспорядки. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы для разгона толпы. Протестующие в ответ бросали камни и пиротехнику.
7 декабря с очередной акции протеста в Тбилиси в больницы госпитализировали девять человек. По данным грузинского минздрава, у пострадавших зафиксировали травмы грудной клетки и рук, в том числе переломы, различные поверхностные травмы и отравление газом.