Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огареве
Президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огареве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Кремля. Детали встречи не приводятся.
В начале января 2021 г. в Казахстане начались массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации переросли в беспорядки с применением насилия – погибли 225 человек. После завершения протестов в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях. Также в парламенте и правительстве запустили реформы, в частности в отношении Назарбаева.
5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента Назарбаева, который покинул свой пост в 2019 г. Также была отменена норма о неизменности его статуса как лидера нации.
В декабре 2023 г. вышла автобиография Назарбаева. Отдельная глава «Лидер» в автобиографии посвящена Владимиру Путину. В ней Назарбаев характеризует российского лидера как человека слова и дела, восстановившего порядок в России. «Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», – отметил первый президент Казахстана.