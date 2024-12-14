Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огареве

В начале января 2021 г. в Казахстане начались массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации переросли в беспорядки с применением насилия – погибли 225 человек. После завершения протестов в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях. Также в парламенте и правительстве запустили реформы, в частности в отношении Назарбаева.