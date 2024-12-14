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Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огареве

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огареве с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Кремля. Детали встречи не приводятся.

В начале января 2021 г. в Казахстане начались массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации переросли в беспорядки с применением насилия – погибли 225 человек. После завершения протестов в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях. Также в парламенте и правительстве запустили реформы, в частности в отношении Назарбаева.

5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента Назарбаева, который покинул свой пост в 2019 г. Также была отменена норма о неизменности его статуса как лидера нации.

В декабре 2023 г. вышла автобиография Назарбаева. Отдельная глава «Лидер» в автобиографии посвящена Владимиру Путину. В ней Назарбаев характеризует российского лидера как человека слова и дела, восстановившего порядок в России. «Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги», – отметил первый президент Казахстана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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