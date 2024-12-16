Нетаньяху провел с Трампом «дружественные» переговоры о Сирии и Газе

14 декабря «Хамас» сообщил об атаке армии Израиля на место содержания заложников. Одно из укрытий, в котором содержатся израильские заложники в секторе Газа, подверглось бомбардировке. 11 декабря Al Arabiya сообщил, что «Хамас», которая удерживает израильских заложников в секторе Газа, передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. Речь идет об израильских заложниках с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях, которых планируется включить в сделку по обмену пленными. По данным минздрава Израиля, 100 израильских заложников по-прежнему удерживаются в Газе. Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о числе выживших заложников официально не подтверждены.