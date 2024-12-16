Нетаньяху провел с Трампом «дружественные» переговоры о Сирии и Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в минувшие выходные он разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом о своих планах в Сирии и усилиях по освобождению заложников в Газе. Об этом пишет The Guardian.
«У нас была очень дружеская, теплая и важная беседа. Мы обсудили необходимость окончательной победы Израиля и подробно поговорили о наших усилиях по освобождению заложников <…> Мы продолжим неустанно действовать, чтобы вернуть домой всех наших заложников, живых и умерших», – сказал Нетаньяху.
The Guardian напомнил, что в этом месяце Трамп заявил, что на Ближнем Востоке «будет ад», если заложников не освободят до его вступления в должность.
14 декабря «Хамас» сообщил об атаке армии Израиля на место содержания заложников. Одно из укрытий, в котором содержатся израильские заложники в секторе Газа, подверглось бомбардировке. 11 декабря Al Arabiya сообщил, что «Хамас», которая удерживает израильских заложников в секторе Газа, передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. Речь идет об израильских заложниках с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях, которых планируется включить в сделку по обмену пленными. По данным минздрава Израиля, 100 израильских заложников по-прежнему удерживаются в Газе. Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о числе выживших заложников официально не подтверждены.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».