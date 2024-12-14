«Хамас» сообщил об атаке армии Израиля на место содержания заложников
Одно из укрытий, в котором содержатся израильские заложники в секторе Газа, подверглось бомбардировке со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил представитель военного крыла «Хамаса» группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда в своем Telegram-канале.
По его словам, боевики попытались достать пленных из-под развалин и смогли вытащить только одного из них. Его судьба неизвестна. Убайда обвинил в произошедшем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, правительство страны и армию.
11 декабря Al Arabiya сообщил, что радикальная палестинская группировка «Хамас», которая удерживает израильских заложников в секторе Газа, передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. Речь идет об израильских заложниках с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях, которых планируется включить в сделку по обмену пленными.
По данным минздрава Израиля, 100 израильских заложников по-прежнему удерживаются в Газе. Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о числе выживших заложников официально не подтверждены.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 44 900 человек.