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«Хамас» сообщил об атаке армии Израиля на место содержания заложников

Ведомости

Одно из укрытий, в котором содержатся израильские заложники в секторе Газа, подверглось бомбардировке со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил представитель военного крыла «Хамаса» группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда в своем Telegram-канале.

По его словам, боевики попытались достать пленных из-под развалин и смогли вытащить только одного из них. Его судьба неизвестна. Убайда обвинил в произошедшем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, правительство страны и армию.

11 декабря Al Arabiya сообщил, что радикальная палестинская группировка «Хамас», которая удерживает израильских заложников в секторе Газа, передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. Речь идет об израильских заложниках с тяжелыми заболеваниями и пожилых людях, которых планируется включить в сделку по обмену пленными.

По данным минздрава Израиля, 100 израильских заложников по-прежнему удерживаются в Газе. Нетаньяху на закрытом заседании в сентябре говорил, что в живых в анклаве остается примерно половина пленных. Данные о числе выживших заложников официально не подтверждены.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По информации минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 44 900 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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