ТАСС: Володин поручил начать процесс лишения полномочий депутата Напсо
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заседания Госдумы поручил комиссиям по регламенту и по мандатным вопросам вынести на повестку дня вопрос о лишении депутатского мандата первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Напсо из партии ЛДПР, два года не посещавшего заседаний, передает ТАСС.
«На совете Вячеслав Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо», – рассказал собеседник агентства.
По словам источника, 25 июня было принято решение, согласно которому депутаты должны присутствовать на всех заседаниях в обязательном порядке.
«У Напсо нет никаких оснований оставаться депутатом Госдумы», – заключил источник.
По закону «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе фракции, в которой он состоит, или комитета, членом которого он является, в случае неисполнения им в течение 30 и более дней своих обязанностей.