ТАСС: Володин поручил начать процесс лишения полномочий депутата Напсо

По закону «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания РФ» полномочия депутата могут быть прекращены Госдумой досрочно по инициативе фракции, в которой он состоит, или комитета, членом которого он является, в случае неисполнения им в течение 30 и более дней своих обязанностей.