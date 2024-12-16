Сийярто назвал успешным председательство Венгрии в ЕС
Период председательства Венгрии в Евросоюзе (ЕС) чрезвычайно успешен: за это время был завершен многолетний процесс вступления Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, открыты переговоры о присоединении Албании к ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания совета глав МИД стран ЕС.
«Председательство Венгрии в ЕС по части достижения целей было чрезвычайно успешным», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
По словам главы венгерского МИДа, полноценное вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону «отвечает национальным интересам Венгрии», поскольку в Румынии проживает множество венгров. Среди положительных моментов Сийярто также упомянул принятие на саммите ЕС «Будапештской декларации» о конкурентоспособности объединения, направленной на замедление экономической рецессии сообщества.
Также в течение дня планируется закрытие трех глав переговоров о евроинтеграции Черногории, отметил Сийярто.
Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря. Премьер-министр страны Виктор Орбан называл вопрос мирного урегулирования украинского конфликта важнейшим в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС.