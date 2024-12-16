Сийярто назвал успешным председательство Венгрии в ЕС

Период председательства Венгрии в Евросоюзе (ЕС) чрезвычайно успешен: за это время был завершен многолетний процесс вступления Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, открыты переговоры о присоединении Албании к ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания совета глав МИД стран ЕС.