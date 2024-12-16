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Сийярто назвал успешным председательство Венгрии в ЕС

Ведомости

Период председательства Венгрии в Евросоюзе (ЕС) чрезвычайно успешен: за это время был завершен многолетний процесс вступления Болгарии и Румынии в шенгенскую зону, открыты переговоры о присоединении Албании к ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после заседания совета глав МИД стран ЕС.

«Председательство Венгрии в ЕС по части достижения целей было чрезвычайно успешным», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы венгерского МИДа, полноценное вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону «отвечает национальным интересам Венгрии», поскольку в Румынии проживает множество венгров. Среди положительных моментов Сийярто также упомянул принятие на саммите ЕС «Будапештской декларации» о конкурентоспособности объединения, направленной на замедление экономической рецессии сообщества.

Также в течение дня планируется закрытие трех глав переговоров о евроинтеграции Черногории, отметил Сийярто.

Председательство Венгрии в Совете ЕС началось 1 июля и продлится до 31 декабря. Премьер-министр страны Виктор Орбан называл вопрос мирного урегулирования украинского конфликта важнейшим в течение шести месяцев председательства Венгрии в Совете ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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