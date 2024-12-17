Сергея Боярского избрали главой комитета Госдумы по информполитике
Государственная дума приняла постановление об избрании Сергея Боярского на должность председателя комитета по информационной политике. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.
Как отмечают в Госдуме, до назначения он был первым заместителем председателя комитета.
Проект постановления был внесен в базу Госдумы 16 декабря, а принят на следующий день 17 декабря. В письме в совет Госдумы отмечается, что постановление прошло правовую экспертизу и рассмотрено комиссией.
Необходимость избрания нового главы комитета по информполитике возникла после назначения прежнего главы комитета Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. На эту должность он был назначен президентом РФ Владимиром Путиным.
9 декабря два источника в Госдуме и один источник, близкий к Охотному Ряду, сообщили «Ведомостям», что Боярский стал главным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по информполитике после ухода с должности Хинштейна. Тогда один из собеседников рассказал, что Боярский был назначен на пост врио председателя комитета.
Боярский родился в 1980 г., является сыном народного артиста РСФСР актера и певца Михаила Боярского. Окончил Северо-Западную академию государственной службы и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.