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Сергея Боярского избрали главой комитета Госдумы по информполитике

Ведомости

Государственная дума приняла постановление об избрании Сергея Боярского на должность председателя комитета по информационной политике. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.

Как отмечают в Госдуме, до назначения он был первым заместителем председателя комитета.

Проект постановления был внесен в базу Госдумы 16 декабря, а принят на следующий день 17 декабря. В письме в совет Госдумы отмечается, что постановление прошло правовую экспертизу и рассмотрено комиссией.

Необходимость избрания нового главы комитета по информполитике возникла после назначения прежнего главы комитета Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области. На эту должность он был назначен президентом РФ Владимиром Путиным.

9 декабря два источника в Госдуме и один источник, близкий к Охотному Ряду, сообщили «Ведомостям», что Боярский стал главным кандидатом на пост главы комитета Госдумы по информполитике после ухода с должности Хинштейна. Тогда один из собеседников рассказал, что Боярский был назначен на пост врио председателя комитета.

Боярский родился в 1980 г., является сыном народного артиста РСФСР актера и певца Михаила Боярского. Окончил Северо-Западную академию государственной службы и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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