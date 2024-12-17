«РИА Новости»: в Газе могут заключить сделку по прекращению огня
Есть вероятность, что в скором времени в секторе Газа будет заключена сделка по прекращению огня и освобождению заложников, передают «РИА Новости» со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня и обмену заложников в ближайшие дни», – заявил источник.
Ранее 17 декабря источники агентства Reuters также заявляли о том, что в ближайшее время будет заключено перемирие в секторе Газа.
«Соглашение о прекращении 14-месячной войны в Газе и освобождении заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, может быть подписано в ближайшие дни, поскольку переговоры в Каире проходят успешно», – сообщают источники Reuters.
14 декабря «Хамас» заявил о нападении израильской армии на место содержания заложников в секторе Газа. В результате бомбардировки было разрушено одно из укрытий, где удерживаются израильские пленники.
11 декабря Al Arabiya сообщила, что группировка «Хамас» передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. В этот список вошли израильские заложники с тяжёлыми заболеваниями и пожилые люди, которых планируется включить в сделку по обмену пленными.
По данным минздрава Израиля, в Газе по-прежнему остаются 100 израильских заложников. На закрытом заседании в сентябре Нетаньяху заявил, что в живых в анклаве остаётся примерно половина пленных. Но официально эти данные не подтверждены.
4 декабря ЦАХАЛ вывез тело одного из заложников радикальной палестинской группировки «Хамас» из Газы для захоронения.
28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».