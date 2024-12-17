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«РИА Новости»: в Газе могут заключить сделку по прекращению огня

Ведомости

Есть вероятность, что в скором времени в секторе Газа будет заключена сделка по прекращению огня и освобождению заложников, передают «РИА Новости» со ссылкой на источник в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Существует высокая вероятность заключения сделки по прекращению огня и обмену заложников в ближайшие дни», – заявил источник.

Ранее 17 декабря источники агентства Reuters также заявляли о том, что в ближайшее время будет заключено перемирие в секторе Газа.

«Соглашение о прекращении 14-месячной войны в Газе и освобождении заложников, удерживаемых в палестинском анклаве, может быть подписано в ближайшие дни, поскольку переговоры в Каире проходят успешно», – сообщают источники Reuters.

14 декабря «Хамас» заявил о нападении израильской армии на место содержания заложников в секторе Газа. В результате бомбардировки было разрушено одно из укрытий, где удерживаются израильские пленники.

11 декабря Al Arabiya сообщила, что группировка «Хамас» передала представителям Египта список пленных в рамках переговоров о прекращении огня в анклаве. В этот список вошли израильские заложники с тяжёлыми заболеваниями и пожилые люди, которых планируется включить в сделку по обмену пленными.

По данным минздрава Израиля, в Газе по-прежнему остаются 100 израильских заложников. На закрытом заседании в сентябре Нетаньяху заявил, что в живых в анклаве остаётся примерно половина пленных. Но официально эти данные не подтверждены.

4 декабря ЦАХАЛ вывез тело одного из заложников радикальной палестинской группировки «Хамас» из Газы для захоронения.

28 ноября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что страна прекратит операцию в секторе Газа после возвращения израильских заложников, демонтажа военной и правительственной инфраструктуры «Хамаса» и устранения угрозы безопасности еврейского государства.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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