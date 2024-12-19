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В Абхазии скончался раненый при стрельбе у парламента депутат

Еще один госпитализирован, в стрельбе подозревается депутат Адгур Харазия
Ведомости

У здания парламента Абхазии в Сухуме произошла стрельба, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре и Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении Sputnik. По данным ТАСС, ранены двое депутатов.

Абхазское агентство «Апсныпресс» уточняет, что ранения получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Голандзия скончался от полученных ран, Кварчия ранен в руку. Последний находится в республиканской больнице, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщили «Апсныпресс» в минздраве Абхазии.

Депутат Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе у парламента, скрылся с места происшествия.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба заслушал доклад начальника Государственной службы охраны Дмитрия Дбара, прокурора города Сухум Алхаса Агумавы и начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуш. Они доложили о начале расследования, место происшествия оцеплено, передает «Апсныпресс».

В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Соглашение стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно туристам из РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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