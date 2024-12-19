В Абхазии скончался раненый при стрельбе у парламента депутат

В Абхазии скончался раненый при стрельбе у парламента депутатЕще один госпитализирован, в стрельбе подозревается депутат Адгур Харазия
У здания парламента Абхазии в Сухуме произошла стрельба, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре и Sputnik Абхазия со ссылкой на заместителя генпрокурора республики Руслана Тыркбу.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении Sputnik. По данным ТАСС, ранены двое депутатов.
Абхазское агентство «Апсныпресс» уточняет, что ранения получили депутаты Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия. Голандзия скончался от полученных ран, Кварчия ранен в руку. Последний находится в республиканской больнице, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщили «Апсныпресс» в минздраве Абхазии.
Депутат Адгур Харазия, подозреваемый в стрельбе у парламента, скрылся с места происшествия.
Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба заслушал доклад начальника Государственной службы охраны Дмитрия Дбара, прокурора города Сухум Алхаса Агумавы и начальника УВД по городу Сухум Астамура Хагуш. Они доложили о начале расследования, место происшествия оцеплено, передает «Апсныпресс».
В Абхазии с 12 ноября проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. Соглашение стало причиной недовольства значительной части населения, заработком которого является сдача жилья преимущественно туристам из РФ.