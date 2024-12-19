Правящие в Румынии социал-демократы вышли из переговоров по коалиции

«Мы не убегаем от ответственности и понимаем, насколько сложная ситуация, но, к сожалению, невозможно построить ничего прочного с партнерами, которые не способны отказаться от собственного эго», – написал Чолаку в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .