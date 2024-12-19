Правящие в Румынии социал-демократы вышли из переговоров по коалиции
Социал-демократическая партия Румынии (СДП) вышла из переговоров по формированию коалиционного правительства, сообщает агентство Bloomberg. Лидер СДП Марчел Чолаку, уходящий премьер-министр страны, заявил о готовности поддержать кабинет меньшинства.
«Мы не убегаем от ответственности и понимаем, насколько сложная ситуация, но, к сожалению, невозможно построить ничего прочного с партнерами, которые не способны отказаться от собственного эго», – написал Чолаку в соцсети Facebook
Первый тур выборов в Румынии состоялся 24 ноября. В нем лидировал независимый правопопулист Келин Джорджеску с 22,95% голосов. Его оппонент, председатель либерального Союза спасения Румынии Елена-Валерика Ласкони, получила 19,17% голосов, а премьер-министр страны от СДП Марчел Чолаку – 19,15%.
2 декабря Конституционный суд Румынии утвердил результаты первого тура, а 6 декабря отменил их. В решении суда указано, что избирательный процесс начнется заново, а правительству необходимо назначить новую дату президентских выборов, сообщал Euronews. Джорджеску назвал решение Конституционного суда госпереворотом.