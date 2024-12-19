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США ввели санкции против главы МВД Грузии

Ведомости

Вашингтон ввел санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в связи с действиями правоохранительных органов во время протестов, объявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Соединенные Штаты вводят санкции в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя начальника департамента специальных задач МВД Мирзы Кезевадзе в рамках программы глобальных санкций Магнитского, – заявил Миллер. – Министерство внутренних дел несет ответственность за жестокие и насильственные репрессии против представителей СМИ, оппозиции и протестующих, включая действия во время демонстраций в течение 2024 г.».

Миллер добавил, что Госдеп предпринимает дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении грузинских граждан и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, причастных к насилию против протестующих, а также муниципальных чиновников, злоупотреблявших своей властью.

19 декабря Великобритания расширила санкционный список, добавив в него Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе и начальника департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили.

Митинги проходят в Грузии с 28 ноября после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.

МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать участников митингов. В ответ протестующие бросают камни и пиротехнику, утверждают силовики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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