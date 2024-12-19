США ввели санкции против главы МВД Грузии
Вашингтон ввел санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури в связи с действиями правоохранительных органов во время протестов, объявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Соединенные Штаты вводят санкции в отношении министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и заместителя начальника департамента специальных задач МВД Мирзы Кезевадзе в рамках программы глобальных санкций Магнитского, – заявил Миллер. – Министерство внутренних дел несет ответственность за жестокие и насильственные репрессии против представителей СМИ, оппозиции и протестующих, включая действия во время демонстраций в течение 2024 г.».
Миллер добавил, что Госдеп предпринимает дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении грузинских граждан и членов их семей, включая сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, причастных к насилию против протестующих, а также муниципальных чиновников, злоупотреблявших своей властью.
19 декабря Великобритания расширила санкционный список, добавив в него Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе и начальника департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили.
Митинги проходят в Грузии с 28 ноября после решения правительства приостановить до 2028 г. проведение переговоров с ЕС о вступлении в объединение. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего парламентские выборы в республике и потребовавшего введения санкций против победившей партии «Грузинская мечта». К протестующим присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили.
МВД Грузии заявляло, что протест вышел за рамки закона и принял насильственный характер. По данным местных СМИ, силовики применяли перцовые баллончики и водометы, чтобы разогнать участников митингов. В ответ протестующие бросают камни и пиротехнику, утверждают силовики.