Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и призвал снизить сборы

«Он был передан не для чьей-либо выгоды, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов», – приводит его слова Bloomberg.