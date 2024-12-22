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Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и призвал снизить сборы

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть Штатам канал. Об этом пишет Bloomberg.

США в 1914 г. завершили строительство канала длиной 82 км, но уступили его обратно Панаме в 1999 г. по договору, подписанному бывшим президентом Джимми Картером. Этот шаг Трамп назвал глупым, указывает агентство. Панамский канал, предположил политик, находится под угрозой попадания в чужие руки. Он подчеркнул, что канал не принадлежит Китаю (китайская компания контролирует два из пяти портов, прилегающих к каналу).

«Он был передан не для чьей-либо выгоды, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов», – приводит его слова Bloomberg.

В сообщении в соцсети Truth Social избранный президент также назвал взимаемые сборы «обманом» США, который должен прекратиться. «Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны, особенно если учесть необычайную щедрость, проявленную к Панаме США», – написал он.

США являются крупнейшим пользователем канала и отвечают за около четверть транзитных грузов каждый год, указывает Bloomberg. По словам Трампа, более 70% процентов транзитного потока направляется в порты США или из них. Продолжительная засуха, пишет агентство, оказала влияние на цепочку поставок, что вызвало рост инфляции. Доходы Панамы от использования канала снижаются второй год подряд, в 2024 финансовом году они составили $2,47 млрд.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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