Трамп пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и призвал снизить сборы
Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть Штатам канал. Об этом пишет Bloomberg.
США в 1914 г. завершили строительство канала длиной 82 км, но уступили его обратно Панаме в 1999 г. по договору, подписанному бывшим президентом Джимми Картером. Этот шаг Трамп назвал глупым, указывает агентство. Панамский канал, предположил политик, находится под угрозой попадания в чужие руки. Он подчеркнул, что канал не принадлежит Китаю (китайская компания контролирует два из пяти портов, прилегающих к каналу).
«Он был передан не для чьей-либо выгоды, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов», – приводит его слова Bloomberg.
В сообщении в соцсети Truth Social избранный президент также назвал взимаемые сборы «обманом» США, который должен прекратиться. «Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны, особенно если учесть необычайную щедрость, проявленную к Панаме США», – написал он.
США являются крупнейшим пользователем канала и отвечают за около четверть транзитных грузов каждый год, указывает Bloomberg. По словам Трампа, более 70% процентов транзитного потока направляется в порты США или из них. Продолжительная засуха, пишет агентство, оказала влияние на цепочку поставок, что вызвало рост инфляции. Доходы Панамы от использования канала снижаются второй год подряд, в 2024 финансовом году они составили $2,47 млрд.