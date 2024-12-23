Bild: кандидат АДГ возглавил рейтинг претендентов на пост канцлера ФРГ

Издание отмечает, что если на западе Германии у обоих кандидатов по 22%, то на востоке Мерц набрал всего 16% поддержки по сравнению с 36% за Вайдель. И даже среди молодых избирателей (от 18 до 29 лет) за Мерца проголосовали бы лишь 12%, за Вайдель – 23%.