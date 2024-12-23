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Bild: кандидат АДГ возглавил рейтинг претендентов на пост канцлера ФРГ

Ведомости

Сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алис Вайдель обошла представителя оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца и возглавила рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные социологического центра INSA

Согласно опросу INSA, 24% немцев проголосовали бы за Вайдель в качестве канцлера. Мерц опустился на строчку ниже с результатом в 20%.

Издание отмечает, что если на западе Германии у обоих кандидатов по 22%, то на востоке Мерц набрал всего 16% поддержки по сравнению с 36% за Вайдель. И даже среди молодых избирателей (от 18 до 29 лет) за Мерца проголосовали бы лишь 12%, за Вайдель – 23%.

Действующему канцлеру Олафу Шольцу доверяют всего 15% избирателей, министру экономики Роберту Хабеку – 14% опрошенных.

АдГ впервые за почти 12-летнюю историю выдвигает своего кандидата. Вайдель выступила против поставок оружия Киеву. Вайдель в интервью телеканалу NTV заявила, что на посту канцлера она восстановит ядерную энергетику, снизит налоги и отменит закон об отоплении в течение первых ста дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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