Bild: кандидат АДГ возглавил рейтинг претендентов на пост канцлера ФРГ
Сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алис Вайдель обошла представителя оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца и возглавила рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на данные социологического центра INSA
Согласно опросу INSA, 24% немцев проголосовали бы за Вайдель в качестве канцлера. Мерц опустился на строчку ниже с результатом в 20%.
Издание отмечает, что если на западе Германии у обоих кандидатов по 22%, то на востоке Мерц набрал всего 16% поддержки по сравнению с 36% за Вайдель. И даже среди молодых избирателей (от 18 до 29 лет) за Мерца проголосовали бы лишь 12%, за Вайдель – 23%.
Действующему канцлеру Олафу Шольцу доверяют всего 15% избирателей, министру экономики Роберту Хабеку – 14% опрошенных.
АдГ впервые за почти 12-летнюю историю выдвигает своего кандидата. Вайдель выступила против поставок оружия Киеву. Вайдель в интервью телеканалу NTV заявила, что на посту канцлера она восстановит ядерную энергетику, снизит налоги и отменит закон об отоплении в течение первых ста дней.