Меркель назвала Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера ФРГ
По мнению Меркель, кандидатам необходимо иметь политические убеждения, соответствовать вкусам и ожидания аудитории. Она добавила, что в настоящее время на первый план выходят экономические вопросы.
«Я бы не пожелала ему успеха, если бы не была уверена, что у него есть все необходимое», – пояснила Меркель (цитата по ТАСС).
23 декабря немецкая газета Bild со ссылкой на данные социологического центра INSA сообщила, что сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алис Вайдель обошла Мерца и возглавила рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ. Согласно опросу INSA, 24% немцев проголосовали бы за Вайдель в качестве канцлера. Мерц опустился на строчку ниже с результатом в 20%.
Вечером 6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от этой партии. Новым министром финансов Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее занимал должность главного экономического советника канцлера.
7 ноября министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции, в которую входили социал-демократы, «зеленые» и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). Причиной стали разногласия между партнерами по коалиции по вопросам бюджетной, финансовой и экономической политики.