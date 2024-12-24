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Меркель назвала Мерца подходящим кандидатом на пост канцлера ФРГ

Ведомости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц является подходящим кандидатом на пост канцлера ФРГ. Об этом она заявила в подкасте Table.Media.

По мнению Меркель, кандидатам необходимо иметь политические убеждения, соответствовать вкусам и ожидания аудитории. Она добавила, что в настоящее время на первый план выходят экономические вопросы.

«Я бы не пожелала ему успеха, если бы не была уверена, что у него есть все необходимое», – пояснила Меркель (цитата по ТАСС).

23 декабря немецкая газета Bild со ссылкой на данные социологического центра INSA сообщила, что сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) Алис Вайдель обошла Мерца и возглавила рейтинг популярности кандидатов на пост канцлера ФРГ. Согласно опросу INSA, 24% немцев проголосовали бы за Вайдель в качестве канцлера. Мерц опустился на строчку ниже с результатом в 20%.

Вечером 6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от этой партии. Новым министром финансов Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее занимал должность главного экономического советника канцлера.

7 ноября министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции, в которую входили социал-демократы, «зеленые» и либералы из Свободной демократической партии (СвДП). Причиной стали разногласия между партнерами по коалиции по вопросам бюджетной, финансовой и экономической политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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