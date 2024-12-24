В ФРГ журналистам запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова

«В одном немецком СМИ, получив приглашение на общение с министром вот в таком коллективном формате, сказали, что им нужно посоветоваться с редакцией, что им нужно запросить Берлин. А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).