В ФРГ журналистам запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова
Редакция одного немецкого СМИ запретила своим журналистам участвовать в пресс-конференции главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».
Причиной отказа называют «рождственскую повестку».
«В одном немецком СМИ, получив приглашение на общение с министром вот в таком коллективном формате, сказали, что им нужно посоветоваться с редакцией, что им нужно запросить Берлин. А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).
26 декабря Лавров проведет онлайн-пресс-конференцию для журналистов из разных стран и России.
27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. В ответ на это Захарова заявила, что корреспонденты ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию.
В МИД Германии, в свою очередь, опровергли информацию о закрытии бюро «Первого канала».