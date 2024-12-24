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В ФРГ журналистам запретили участвовать в пресс-конференции Лаврова

Ведомости

Редакция одного немецкого СМИ запретила своим журналистам участвовать в пресс-конференции главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Причиной отказа называют «рождственскую повестку».

«В одном немецком СМИ, получив приглашение на общение с министром вот в таком коллективном формате, сказали, что им нужно посоветоваться с редакцией, что им нужно запросить Берлин. А потом позвонили и сказали, что им не разрешили», – сказала Захарова (цитата по ТАСС).

26 декабря Лавров проведет онлайн-пресс-конференцию для журналистов из разных стран и России.

27 ноября «Первый канал» сообщил, что его бюро в Германии закрывается, а корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков должны покинуть страну. В ответ на это Захарова заявила, что корреспонденты ARD должны сдать аккредитационные удостоверения и покинуть Россию.

В МИД Германии, в свою очередь, опровергли информацию о закрытии бюро «Первого канала».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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