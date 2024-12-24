На Украине предлагают руководству ЕС лишить Венгрию и Словакию права голоса
В офисе президента Украины призвали руководство Евросоюза лишить Венгрию и Словакию права голоса в объединении, передает украинское интернет-издание «Страна».
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ЕС может это осуществить, приостановив возможность блокировать инициативы со стороны Венгрии или Словакии.
«Они постоянно на том или ином уровне блокируют инициативы ЕС. Для меня загадочно, почему они продолжают «в это играть». То есть две страны «обнуляют» репутацию ЕС, и на это нет ответной реакции», – утверждает Подоляк.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
Кроме того, 16 декабря Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС заблокировала отправку 6,5 млрд евро на военную помощь Украине.
22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам самого Фицо, встреча стала ответом Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.
В ответ на это Зеленский заявил, что Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа.