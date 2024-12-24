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На Украине предлагают руководству ЕС лишить Венгрию и Словакию права голоса

Ведомости

В офисе президента Украины призвали руководство Евросоюза лишить Венгрию и Словакию права голоса в объединении, передает украинское интернет-издание «Страна».

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ЕС может это осуществить, приостановив возможность блокировать инициативы со стороны Венгрии или Словакии.

«Они постоянно на том или ином уровне блокируют инициативы ЕС. Для меня загадочно, почему они продолжают «в это играть». То есть две страны «обнуляют» репутацию ЕС, и на это нет ответной реакции», – утверждает Подоляк.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли.

15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».

Кроме того, 16 декабря Венгрия на заседании глав МИД стран ЕС заблокировала отправку 6,5 млрд евро на военную помощь Украине.

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам самого Фицо, встреча стала ответом Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина по просьбе Еврокомиссии предлагала Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа, а также альтернативные варианты транзита любого другого газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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