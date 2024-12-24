22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным. По словам самого Фицо, встреча стала ответом Зеленскому, который заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии. 20 декабря Фицо предупредил Киев о серьезном конфликте, который может произойти, если президент Украины не разрешит транзит газа, а затем направился в Москву.