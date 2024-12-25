В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК

17 декабря в Москве в результатае взрыва были убиты генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям «убийство», «террористический акт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».