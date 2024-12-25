В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПК

В Подмосковье предотвратили теракт против главы предприятия ОПКЗадержаны семь человек
Семь человек, трое из которых несовершеннолетние, задержаны в Подмосковье при попытке совершить теракт. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, с ноября по декабрь некие неустановленные лица через мессенджеры подыскали жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, чтобы убить одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Исполнителям пообещали не менее 1 млн руб. вознаграждения.
Они успели заложить самодельное взрывное устройство под автомобиль предполагаемой жертвы. Оно должно было сдетонировать при движении, но исполнителей задержали.
Фигурантам предъявлены обвинения, следователи и криминалисты обыскали места их жительства. Назначены взрывотехнические, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие судебные экспертизы.
17 декабря в Москве в результатае взрыва были убиты генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (РХБЗ) России Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям «убийство», «террористический акт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».
18 декабря предполагаемый исполнитель убийства начальника войск РХБЗ был задержан, сообщала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Задержанный является гражданином Узбекистана, который был завербован украинскими спецслужбами.