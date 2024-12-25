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Пост главы департамента ЖКХ Москвы занял Раис Чигликов

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Раиса Чигликова новым руководителем столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. На этом посту он сменит Вячеслава Торсунова, который 24 декабря уволился по собственному желанию.

«Принять Чигликова Раиса Ринатовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», – говорится в распоряжении Собянина.

Ранее Чигликов был первым заместителем руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» департамента ЖКХ столицы, сказано на сайте ведомства. Он также является вице-президентом Федерации баскетбола Москвы.

Торсунов возглавлял департамент ЖКХ с июня 2021 г. Как пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, он назначен гендиректором ПАО «Россети Северо-Запад» с 25 декабря. 

Сегодня Собянин в рамках своего ежегодного отчета перед Мосгордумой о работе столичного правительства заявил, что актуальная задача Москвы – стать лучшим городом Земли. Он выразил уверенность в том, что столица уже становится лучшим мегаполисом мира благодаря развитой экономике, качественному образованию и здравоохранению, экологической чистоте, благоустройству и удобному транспорту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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