Пост главы департамента ЖКХ Москвы занял Раис Чигликов

Сегодня Собянин в рамках своего ежегодного отчета перед Мосгордумой о работе столичного правительства заявил, что актуальная задача Москвы – стать лучшим городом Земли. Он выразил уверенность в том, что столица уже становится лучшим мегаполисом мира благодаря развитой экономике, качественному образованию и здравоохранению, экологической чистоте, благоустройству и удобному транспорту.