Пост главы департамента ЖКХ Москвы занял Раис Чигликов
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Раиса Чигликова новым руководителем столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. На этом посту он сменит Вячеслава Торсунова, который 24 декабря уволился по собственному желанию.
«Принять Чигликова Раиса Ринатовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», – говорится в распоряжении Собянина.
Ранее Чигликов был первым заместителем руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» департамента ЖКХ столицы, сказано на сайте ведомства. Он также является вице-президентом Федерации баскетбола Москвы.
Торсунов возглавлял департамент ЖКХ с июня 2021 г. Как пишет ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ, он назначен гендиректором ПАО «Россети Северо-Запад» с 25 декабря.
Сегодня Собянин в рамках своего ежегодного отчета перед Мосгордумой о работе столичного правительства заявил, что актуальная задача Москвы – стать лучшим городом Земли. Он выразил уверенность в том, что столица уже становится лучшим мегаполисом мира благодаря развитой экономике, качественному образованию и здравоохранению, экологической чистоте, благоустройству и удобному транспорту.