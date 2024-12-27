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Песков назвал отказ норвежского судна принять экипаж Ursa Major вопиющим случаем

Ведомости

Отказ судна Oslo Carrier 3, следовавшего под норвежским флагом, принять на борт экипаж затонувшего российского корабля Ursa Major («Большая медведица») является вопиющим случаем, заслуживающим тотального порицания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам», – подчеркнул он.

27 декабря представитель владельца судна Ursa Major – группы компаний «Оборонлогистика» сообщил об отказе норвежского судна принять терпящий бедствие экипаж российского корабля. Уточнялось, что шлюпка с моряками направилась к Oslo Carrier 3, но русскоязычная часть экипажа судна заявила, что не будет принимать их в связи с неким запретом. «Оборонлогистика» считает это грубейшим нарушением Международной конвенции о спасании от 1989 г.

В итоге экипаж Ursa Major спасли моряки испанского судна Salvamar Drago. Судно отбуксировало россиян в порт испанской Картахены. Моряков разместили в местной гостинице.

По данным «Оборонлогистики», причиной крушения стала целенаправленная террористическая атака. По показаниям экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13:50 мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, который указывал на поступление воды в судовые помещения. В борту корабля нашли пробоину размером 50 x 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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