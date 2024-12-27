Песков назвал отказ норвежского судна принять экипаж Ursa Major вопиющим случаем
Отказ судна Oslo Carrier 3, следовавшего под норвежским флагом, принять на борт экипаж затонувшего российского корабля Ursa Major («Большая медведица») является вопиющим случаем, заслуживающим тотального порицания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, это противоречит всем морским законам», – подчеркнул он.
27 декабря представитель владельца судна Ursa Major – группы компаний «Оборонлогистика» сообщил об отказе норвежского судна принять терпящий бедствие экипаж российского корабля. Уточнялось, что шлюпка с моряками направилась к Oslo Carrier 3, но русскоязычная часть экипажа судна заявила, что не будет принимать их в связи с неким запретом. «Оборонлогистика» считает это грубейшим нарушением Международной конвенции о спасании от 1989 г.
В итоге экипаж Ursa Major спасли моряки испанского судна Salvamar Drago. Судно отбуксировало россиян в порт испанской Картахены. Моряков разместили в местной гостинице.
По данным «Оборонлогистики», причиной крушения стала целенаправленная террористическая атака. По показаниям экипажа Ursa Major, 23 декабря в 13:50 мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов, который указывал на поступление воды в судовые помещения. В борту корабля нашли пробоину размером 50 x 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.