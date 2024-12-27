Песков назвал отказ норвежского судна принять экипаж Ursa Major вопиющим случаем

27 декабря представитель владельца судна Ursa Major – группы компаний «Оборонлогистика» сообщил об отказе норвежского судна принять терпящий бедствие экипаж российского корабля. Уточнялось, что шлюпка с моряками направилась к Oslo Carrier 3, но русскоязычная часть экипажа судна заявила, что не будет принимать их в связи с неким запретом. «Оборонлогистика» считает это грубейшим нарушением Международной конвенции о спасании от 1989 г.