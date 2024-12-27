Норвежская компания объяснила отказ принять российский экипаж Ursa Major
Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 не стало принимать на борт экипаж затонувшего российского корабля Ursa Major («Большая медведица»), так как на помощь морякам уже направили другой корабль. Об этом сообщила компания – владелец норвежского судна Oslo Bulk.
По данным компании, спасательную операцию проводил Морской спасательно-координационный центр в Картахене (MRCC), отвечающий за подобные операции в этом районе. Центр приказал капитану не брать на борт моряков с судна, поскольку их спасательный корабль был на пути к месту происшествия. Уточняется, что до прибытия спасателей шлюпка с экипажем Ursa Major была закреплена к Oslo Carrier 3, непосредственной опасности для моряков не было и никто из них не пострадал.
27 декабря представитель владельца Ursa Major – группы компаний «Оборонлогистика» рассказал об отказе норвежского Oslo Carrier 3 принять экипаж российского корабля. Шлюпка с моряками направилась к судну, но русскоязычная часть его экипажа сообщила, что не сможет принять их в связи с неким запретом. «Оборонлогистика» посчитала это грубейшим нарушением Международной конвенции о спасании от 1989 г. Позднее российский экипаж спасли моряки испанского судна Salvamar Drago. Корабль отбуксировал россиян в порт испанской Картахены.
По информации «Оборонлогистики», причиной крушения Ursa Major стала целенаправленная террористическая атака. Согласно показаниям экипажа, 23 декабря в 13:50 мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов. В борту нашли пробоину размером 50 x 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.