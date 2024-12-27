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Норвежская компания объяснила отказ принять российский экипаж Ursa Major

Ведомости

Судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3 не стало принимать на борт экипаж затонувшего российского корабля Ursa Major («Большая медведица»), так как на помощь морякам уже направили другой корабль. Об этом сообщила компания – владелец норвежского судна Oslo Bulk.

По данным компании, спасательную операцию проводил Морской спасательно-координационный центр в Картахене (MRCC), отвечающий за подобные операции в этом районе. Центр приказал капитану не брать на борт моряков с судна, поскольку их спасательный корабль был на пути к месту происшествия. Уточняется, что до прибытия спасателей шлюпка с экипажем Ursa Major была закреплена к Oslo Carrier 3, непосредственной опасности для моряков не было и никто из них не пострадал.

27 декабря представитель владельца Ursa Major – группы компаний «Оборонлогистика» рассказал об отказе норвежского Oslo Carrier 3 принять экипаж российского корабля. Шлюпка с моряками направилась к судну, но русскоязычная часть его экипажа сообщила, что не сможет принять их в связи с неким запретом. «Оборонлогистика» посчитала это грубейшим нарушением Международной конвенции о спасании от 1989 г. Позднее российский экипаж спасли моряки испанского судна Salvamar Drago. Корабль отбуксировал россиян в порт испанской Картахены.

По информации «Оборонлогистики», причиной крушения Ursa Major стала целенаправленная террористическая атака. Согласно показаниям экипажа, 23 декабря в 13:50 мск прозвучали три последовательных взрыва с правого борта в районе кормовой части, затем судно получило крен на правый борт до 25 градусов. В борту нашли пробоину размером 50 x 50 см с рваными краями, направленными внутрь судна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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