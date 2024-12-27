Норвежская компания объяснила отказ принять российский экипаж Ursa Major

По данным компании, спасательную операцию проводил Морской спасательно-координационный центр в Картахене (MRCC), отвечающий за подобные операции в этом районе. Центр приказал капитану не брать на борт моряков с судна, поскольку их спасательный корабль был на пути к месту происшествия. Уточняется, что до прибытия спасателей шлюпка с экипажем Ursa Major была закреплена к Oslo Carrier 3, непосредственной опасности для моряков не было и никто из них не пострадал.