Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе России

30 декабря замглавы польского МВД Мачей Дущик заявил в интервью Financial Times, что в ближайшие месяцы Польша намерена построить новую дорогу к границе РФ. Это, по его словам, позволит военным «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности». Кроме того, в 2025 г. Варшава планирует завершить строительство стены на границе с Белоруссией для того, чтобы остановить приток мигрантов.