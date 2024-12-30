Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе России в Калининградской области. Соответствующую запись она опубликовала в своем Telegram-канале.
«Пить уже начали, что ли?» – написала она.
30 декабря замглавы польского МВД Мачей Дущик заявил в интервью Financial Times, что в ближайшие месяцы Польша намерена построить новую дорогу к границе РФ. Это, по его словам, позволит военным «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности». Кроме того, в 2025 г. Варшава планирует завершить строительство стены на границе с Белоруссией для того, чтобы остановить приток мигрантов.