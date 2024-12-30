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Польша построит дорогу к границе России на случай переброски военных

Ведомости

В ближайшие месяцы Польша намерена построить новую дорогу к границе России в Калининградской области, что позволит военным «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности». Об этом в интервью Financial Times сообщил замглавы польского МВД Мачей Дущик.

К лету 2025 г. Польша намерена завершить строительство стены на границе с Белоруссией для того, чтобы остановить приток мигрантов. Дущик сообщил, что сейчас инфраструктурные работы ведутся вдоль восточной границы протяженностью 400 км. Он выразил мнение, что по окончании работ пограничная безопасность будет «максимально приближена к 100%».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на планы Польши построить дорогу к границе РФ фразой «пить уже начали, что ли?». Она опубликовала соответствующую запись в своем Telegram-канале.

В октябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что внешнеполитическое ведомство страны приняло решение закрыть генконсульство России в Познани. В ответ в начале декабря Россия объявила персонами нон грана трех польских дипломатов, которые работали в генконсульстве Польши в Санкт-Петербурге. Министерство иностранных дел отзывает с 10 января 2025 г. свое согласие на функционирование генконсульства Польши в Петербурге. 

В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Литве и Польше к границе с Белоруссией стягиваются силы НАТО. Лукашенко отметил, что опасность со стороны войск НАТО у границы он оценивает даже выше, чем со стороны Украины. Он уточнил, что на расстоянии 15 км от границы размещаются войска не только Польши и Литвы, но и вооруженные силы НАТО из других стран, включая Германию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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