Лукашенко: к границе с Белоруссией в Литве и Польше стягиваются силы НАТО

Лукашенко отметил, что опасность со стороны войск НАТО у границы он оценивает даже выше, чем со стороны Украины. Он уточнил, что на расстоянии 15 км от границы размещаются войска не только Польши и Литвы, но и вооруженные силы НАТО из других стран, включая Германию.