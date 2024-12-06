Лукашенко: к границе с Белоруссией в Литве и Польше стягиваются силы НАТО
В Литве и Польше к границе с Белоруссией стягиваются силы НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после подписания договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства на заседании Высшего государственного совета.
Лукашенко отметил, что опасность со стороны войск НАТО у границы он оценивает даже выше, чем со стороны Украины. Он уточнил, что на расстоянии 15 км от границы размещаются войска не только Польши и Литвы, но и вооруженные силы НАТО из других стран, включая Германию.
6 декабря президент России Владимир Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Путин в ходе заседания отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств».
5 ноября заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что управляемый США блок НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Минском и Москвой. По его словам, основные усилия стран альянса сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.