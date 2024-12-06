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Лукашенко: к границе с Белоруссией в Литве и Польше стягиваются силы НАТО

Ведомости

В Литве и Польше к границе с Белоруссией стягиваются силы НАТО. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после подписания договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства на заседании Высшего государственного совета.

Лукашенко отметил, что опасность со стороны войск НАТО у границы он оценивает даже выше, чем со стороны Украины. Он уточнил, что на расстоянии 15 км от границы размещаются войска не только Польши и Литвы, но и вооруженные силы НАТО из других стран, включая Германию.

6 декабря президент России Владимир Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Путин в ходе заседания отметил, что договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны, защите суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий, причем «с задействованием всех имеющихся сил и средств».

5 ноября заместитель начальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк сообщил, что управляемый США блок НАТО готовится к открытому вооруженному противостоянию с Минском и Москвой. По его словам, основные усилия стран альянса сосредоточены на увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск, а также расширении военного присутствия вблизи границ Союзного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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