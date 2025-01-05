Военные в Приднестровье помогают жителям после отключения газа и отопления
После начала веерного отключения электроэнергии военные начали оказывать помощь жителям Приднестровья. Об этом сообщили в министерстве обороны непризнанной республики, передает ТАСС.
Как заявляет минобороны, 74 единицы техники направлены на заготовку дров. В населенных пунктах, таких как Тирасполь, Дубоссары, Григориополь и других, организованы полевые кухни.
4 января стало известно о сбоях в работе мобильной связи, интернета и телевидения на фоне энергокризиса.
С 1 января в Приднестровье отключено централизованное отопление из-за прекращения поставок газа из Молдавии. Тепло и горячая вода больше не подаются населению, бюджетным учреждениям и организациям - за исключением больниц и учреждений социальной защиты.
Решение связано с остановкой транзита российского газа через Украину. «Газпром» объявил, что с 1 января технически и юридически не может продолжать поставки через Украину после истечения соглашения с «Нафтогазом», от продления транзитного соглашения ранее отказался Киев.