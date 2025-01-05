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Австрийская народная партия завила о готовности сформировать правительство с АПС

Ведомости

Генеральный секретарь правящей Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер подтвердил утверждение на пост и. о. главы политического объединения. Об этом сообщает ТАСС.

Штокер также заявил, что его партия будет открыта для ведения переговоров о формировании нового правительства вместе с победившей на выборах Австрийской партией свободы, которая может получить указание от президента о начале формирования кабмина после провала коалиционных переговоров между другими партиями.

4 января Карл Нехаммер обещал в ближайшие дни покинуть пост канцлера Австрии и лидера АНП. Решение принято из-за провала коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

В сентябре 2024 г. на парламентских выборах в Австрии победила правая Австрийская партия свободы (АПС), а АНП оказалась на втором месте, СДПА – на третьем.

После этого АНП, СДПА и NEOS начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, однако они так и не смогли договориться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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