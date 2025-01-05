Австрийская народная партия завила о готовности сформировать правительство с АПС
Генеральный секретарь правящей Австрийской народной партии (АНП) Кристиан Штокер подтвердил утверждение на пост и. о. главы политического объединения. Об этом сообщает ТАСС.
Штокер также заявил, что его партия будет открыта для ведения переговоров о формировании нового правительства вместе с победившей на выборах Австрийской партией свободы, которая может получить указание от президента о начале формирования кабмина после провала коалиционных переговоров между другими партиями.
4 января Карл Нехаммер обещал в ближайшие дни покинуть пост канцлера Австрии и лидера АНП. Решение принято из-за провала коалиционных переговоров по формированию правительства, которые его партия вела с Социал-демократической партией Австрии (СДПА).
В сентябре 2024 г. на парламентских выборах в Австрии победила правая Австрийская партия свободы (АПС), а АНП оказалась на втором месте, СДПА – на третьем.
После этого АНП, СДПА и NEOS начали переговоры о формировании коалиционного правительства, чтобы получить возможность исключить из него победившую на выборах АПС, однако они так и не смогли договориться.