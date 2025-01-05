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Сирийские власти замазали главу МИД Германии на фото со встречи в Дамаске

Ведомости

Власти Сирии отретушировали лицо главы МИД Германии Анналены Бербок на фото со встречи в Дамаске. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Кроме того, подобным образом были отредактированы фото с участием двух сопровождавших главу МИДа переводчиц.

Журналисты N-tv отметили, что «у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы».

В конце декабря стало известно, что сирийские власти не намерены в ближайшей перспективе разрывать соглашения, на основании которых Россия использует военные базы в провинциях Латакия и Тартус.

Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии 8 декабря. Президент республики Башар Асад и его приближенные лица получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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