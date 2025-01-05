Сирийские власти замазали главу МИД Германии на фото со встречи в Дамаске
Власти Сирии отретушировали лицо главы МИД Германии Анналены Бербок на фото со встречи в Дамаске. Об этом сообщает телеканал N-tv.
Кроме того, подобным образом были отредактированы фото с участием двух сопровождавших главу МИДа переводчиц.
Журналисты N-tv отметили, что «у нового сирийского руководства, очевидно, есть серьезные проблемы в общении с влиятельными политиками из-за границы».
В конце декабря стало известно, что сирийские власти не намерены в ближайшей перспективе разрывать соглашения, на основании которых Россия использует военные базы в провинциях Латакия и Тартус.
Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в Сирии 8 декабря. Президент республики Башар Асад и его приближенные лица получили политическое убежище в России. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал Мухаммед аль-Башир.