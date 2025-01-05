В Польше обнаружили три воздушных шара неизвестного происхождения
Сотрудники полиции Польши начали выяснять происхождение трех воздушных шаров с надписями на кириллице. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Шары обнаружили в польском районе Мазурских озер на расстоянии от 20 до 100 км от границы с Калининградской областью России.
Согласно данным радиостанции RMF FM, предварительная проверка установила, что шары представляют собой метеорологические устройства, которые измеряют температуру воздуха. Специальных устройств, прикрепленных к шарам, не обнаружено.
Предполагается, что объект попал в Польшу из Калининградской области, чем объясняется надпись на кириллице.
4 января национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего министра обороны республики Антония Мацеревича по подозрению в дипломатической измене.