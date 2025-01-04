В Польше проводят расследование в отношении экс-министра обороны
Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении бывшего министра обороны республики Антония Мацеревича по подозрению в дипломатической измене. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Мацеревич руководил польским минобороны с 2015 по 2018 г. По данным прокуратуры, он не дал стране присоединиться к международной программе «Карконоше» по закупке самолетов-заправщиков. Из-за этого решения польскому бюджету был нанесен ущерб на общую сумму 473 600 евро. Действия Мацеревича могли снизить военный потенциал вооруженных сил Польши и негативно повлиять на стратегическую безопасность страны.
Расследование инициировали после заявления главы Службы военной контрразведки Польши и председателя комиссии по расследованию российского и белорусского влияния генерала Ярослава Строжика, поступившего в прокуратуру 28 ноября 2024 г. По ст. 129 УК Польши (дипломатическая измена) Мацеревичу может грозить до 10 лет лишения свободы.
30 декабря замминистра внутренних дел Польши Мачей Дущик заявил, что в ближайшие месяцы страна собирается построить новую дорогу к границе России. По его словам, это позволит военным «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности». Кроме того, в 2025 г. Варшава намерена завершить строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы остановить приток мигрантов.