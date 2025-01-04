В Польше проводят расследование в отношении экс-министра обороны

30 декабря замминистра внутренних дел Польши Мачей Дущик заявил, что в ближайшие месяцы страна собирается построить новую дорогу к границе России. По его словам, это позволит военным «быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности». Кроме того, в 2025 г. Варшава намерена завершить строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы остановить приток мигрантов.