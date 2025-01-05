Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ за три часа
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили в течение трех часов 11 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«В период с 18.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что ПВО сбила девять дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью, еще два БПЛА были поражены над Курской областью.
Ранее 5 декабря Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в Курской области, украинские военные пытались восстановить контроль над утраченными позициями и остановить продвижение ВС России, однако им было нанесено огневое поражение.