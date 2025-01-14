ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины отравить сотрудников предприятия ОПК в РФ
Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который намеревался отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области по заданию украинских спецслужб. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что гражданин РФ изъял из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химвеществами, которые вызывают ожоги дыхательных путей и могут привести к гибели человека. Задержанный планировал залить эти вещества в воздуховоды автомобилей сотрудников предприятия.
«Деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи», – говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).
По данным ФСБ, в октябре 2023 г. был задержан агент службы безопасности Украины (СБУ), который передал отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П. С. Кутахова. Кроме того, в феврале 2024 г. были задержаны четверо россиян, завербованных главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Они планировали в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химвеществом продукты, предназначенные для отправки российским военнослужащим в зону спецоперации в качестве гуманитарной помощи. Задержанным вменяется причастность к подготовке терактов.
5 января Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля юношу 2008 г. р., обвиняемого в приготовлении к теракту с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) в местах массового пребывания людей, писало «РИА Новости». Фигурант является студентом первого курса местного колледжа, ранее он не был судим.