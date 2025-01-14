ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины отравить сотрудников предприятия ОПК в РФ

По данным ФСБ, в октябре 2023 г. был задержан агент службы безопасности Украины (СБУ), который передал отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П. С. Кутахова. Кроме того, в феврале 2024 г. были задержаны четверо россиян, завербованных главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Они планировали в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химвеществом продукты, предназначенные для отправки российским военнослужащим в зону спецоперации в качестве гуманитарной помощи. Задержанным вменяется причастность к подготовке терактов.