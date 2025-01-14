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ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины отравить сотрудников предприятия ОПК в РФ

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который намеревался отравить сотрудников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области по заданию украинских спецслужб. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что гражданин РФ изъял из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химвеществами, которые вызывают ожоги дыхательных путей и могут привести к гибели человека. Задержанный планировал залить эти вещества в воздуховоды автомобилей сотрудников предприятия.

«Деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи», – говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, в октябре 2023 г. был задержан агент службы безопасности Украины (СБУ), который передал отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П. С. Кутахова. Кроме того, в феврале 2024 г. были задержаны четверо россиян, завербованных главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Они планировали в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химвеществом продукты, предназначенные для отправки российским военнослужащим в зону спецоперации в качестве гуманитарной помощи. Задержанным вменяется причастность к подготовке терактов.

5 января Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал до 21 февраля юношу 2008 г. р., обвиняемого в приготовлении к теракту с применением самодельного взрывного устройства (СВУ) в местах массового пребывания людей, писало «РИА Новости». Фигурант является студентом первого курса местного колледжа, ранее он не был судим. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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