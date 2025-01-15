Песков: запрет импорта алюминия из России может дестабилизировать мировой рынок
Запрет ЕС на импорт первичного алюминия из России гипотетически может привести к дестабилизации мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля спросили, как он оценивает сообщение дипломатов ЕС о призыве на запрет импорта первичного алюминия из России. Песков ответил, что можно предположить, что такие обсуждения действительно идут.
«Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий. Подобные решения, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка», – ответил Песков.
14 января Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писал, что Еврокомиссия может предложить включить в новый пакет санкций запрет на импорт российского алюминия. Имеется в виду 16-й пакет антироссийских санкций, который страны ЕС рассчитывают принять к концу февраля. В середине декабря 2024 г. агентство сообщало, что 10 европейских стран предложили ввести дополнительные санкции в отношении торговли с Россией, включая ее производство металлов, таких как алюминий.