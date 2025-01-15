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Песков: запрет импорта алюминия из России может дестабилизировать мировой рынок

Ведомости

Запрет ЕС на импорт первичного алюминия из России гипотетически может привести к дестабилизации мирового рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, как он оценивает сообщение дипломатов ЕС о призыве на запрет импорта первичного алюминия из России. Песков ответил, что можно предположить, что такие обсуждения действительно идут.

«Конечно же, рынок в этом сегменте тоже достаточно хрупкий. Подобные решения, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка», – ответил Песков.

14 января Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писал, что Еврокомиссия может предложить включить в новый пакет санкций запрет на импорт российского алюминия. Имеется в виду 16-й пакет антироссийских санкций, который страны ЕС рассчитывают принять к концу февраля. В середине декабря 2024 г. агентство сообщало, что 10 европейских стран предложили ввести дополнительные санкции в отношении торговли с Россией, включая ее производство металлов, таких как алюминий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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