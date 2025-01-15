Песков: запрет импорта алюминия из России может дестабилизировать мировой рынок

14 января Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писал, что Еврокомиссия может предложить включить в новый пакет санкций запрет на импорт российского алюминия. Имеется в виду 16-й пакет антироссийских санкций, который страны ЕС рассчитывают принять к концу февраля. В середине декабря 2024 г. агентство сообщало, что 10 европейских стран предложили ввести дополнительные санкции в отношении торговли с Россией, включая ее производство металлов, таких как алюминий.