Al Arabiya: «Хамас» передал трех израильских заложниц Красному Кресту
Палестинская группировка «Хамас» передала представителям Красного Креста троих израильских заложниц, которые удерживались боевиками в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Речь идет о трех женщинах – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штайнбрехер. Отмечается, что Красный Крест начинает передачу освобожденных женщин Армии обороны Израиля в районе коридора Нецарим.
Телеканал Sky News Arabia сообщает, что автомобили Красного Креста проехали в направлении Газы. По его данным, Красный Крест в секторе Газа уже принял трех израильских заложниц в рамках подготовки к их передаче Израилю в соответствии с соглашением о прекращении огня.
Матерей заложниц попросили прийти на место встречи на базе Армии обороны Израиля, расположенной недалеко от границы с Газой, передает The Times of Israel.
Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск), но вступило в силу с опозданием на несколько часов. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. Ожидается, что Израиль 19 января освободит из тюрем 90 палестинских женщин-заключенных, передавала государственная информационная служба Египта.