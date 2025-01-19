Al Arabiya: «Хамас» передал трех израильских заложниц Красному Кресту

Соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении израильских заложников должно было начать действовать в 8:30 (09:30 мск), но вступило в силу с опозданием на несколько часов. Всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения должны быть освобождены 33 израильских заложника в обмен на сотни палестинских заключенных. Ожидается, что Израиль 19 января освободит из тюрем 90 палестинских женщин-заключенных, передавала государственная информационная служба Египта.