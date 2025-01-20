Импорт нефти из России в Китай увеличился в 2024 году до рекордного уровня
Импорт нефти из России в Китай по итогам 2024 г. увеличился на 1% и достиг 108,47 млн т, благодаря чему обновил рекорд прошлого года. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.
По данным таможенного управления, объем поставок в 2024 г. зафиксировали на уровне 2,19 млн б/с. В 2023 г. объем составлял 2,14 млн б/с. При этом стоимость сырья из России выросла на 2,8% по сравнению с 2023 г., достигнув $60,2 млрд.
Reuters отмечает, что спрос на поставки из России был и от независимых нефтеперерабатывающих заводов, и от государственных компаний, и от правительственного мандата «для создания запасов».
В июне стало известно из данных таможенного управления КНР, что в январе – мае поставки российской нефти в Китай выросли до 46,7 млн т (на 11% год к году).