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Импорт нефти из России в Китай увеличился в 2024 году до рекордного уровня

Ведомости

Импорт нефти из России в Китай по итогам 2024 г. увеличился на 1% и достиг 108,47 млн т, благодаря чему обновил рекорд прошлого года. Об этом сообщило агенство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

По данным таможенного управления, объем поставок в 2024 г. зафиксировали на уровне 2,19 млн б/с. В 2023 г. объем составлял 2,14 млн б/с. При этом стоимость сырья из России выросла на 2,8% по сравнению с 2023 г., достигнув $60,2 млрд.

Reuters отмечает, что спрос на поставки из России был и от независимых нефтеперерабатывающих заводов, и от государственных компаний, и от правительственного мандата «для создания запасов».

В июне стало известно из данных таможенного управления КНР, что в январе – мае поставки российской нефти в Китай выросли до 46,7 млн т (на 11% год к году). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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