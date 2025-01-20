Пушков назвал инаугурационную речь Трампа «кошмаром» для чиновников ЕС

20 января Трамп, выступая на церемонии своей инаугурации на пост президента, объявил, что согласно новой политике в США будут признаны только два гендера. «Отныне официальной политикой правительства США будет то, что существует только два пола – мужской и женский», – сказал американский лидер. Он также объявил, что с его приходом к власти США ждет наступление «золотого века».