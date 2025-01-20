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Пушков назвал инаугурационную речь Трампа «кошмаром» для чиновников ЕС

Ведомости

Президент США Дональд Трамп нанес чудовищный удар по всей социальной доктрине и «ценностям» правящей европейской либеральной элиты, заявив, что теперь в США будут признаны только два пола – мужской и женский. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что после соответствующего заявления Трампа ему «горячо и стоя» аплодировали присутствовавшие на церемонии мужчины и женщины, кроме четы Клинтонов, Байденов и Камалы Харрис.

«Подлинный кошмар для ушей евролибералов! Молчит [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», – написал сенатор.

По его словам, Трамп «взорвал систему "общих ценностей", объединявшую США и ЕС», а также объявил войну либеральной цензуре, господствующей в британской, французской, немецкой прессе, поддержанной руководством этих государств.

20 января Трамп, выступая на церемонии своей инаугурации на пост президента, объявил, что согласно новой политике в США будут признаны только два гендера. «Отныне официальной политикой правительства США будет то, что существует только два пола – мужской и женский», – сказал американский лидер. Он также объявил, что с его приходом к власти США ждет наступление «золотого века».

В декабре 2024 г. конгресс США утвердил ежегодный оборонный бюджет, в который включили поправку, запрещающую финансирование некоторых видов поддержки гендерного перехода для трансгендерных детей военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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