Пушков назвал инаугурационную речь Трампа «кошмаром» для чиновников ЕС
Президент США Дональд Трамп нанес чудовищный удар по всей социальной доктрине и «ценностям» правящей европейской либеральной элиты, заявив, что теперь в США будут признаны только два пола – мужской и женский. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков отметил, что после соответствующего заявления Трампа ему «горячо и стоя» аплодировали присутствовавшие на церемонии мужчины и женщины, кроме четы Клинтонов, Байденов и Камалы Харрис.
«Подлинный кошмар для ушей евролибералов! Молчит [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен, молчат евродепутаты в Брюсселе, молчат все ведущие европейские столицы. Слов нет у них, одни чувства... И нехорошие предчувствия», – написал сенатор.
По его словам, Трамп «взорвал систему "общих ценностей", объединявшую США и ЕС», а также объявил войну либеральной цензуре, господствующей в британской, французской, немецкой прессе, поддержанной руководством этих государств.
20 января Трамп, выступая на церемонии своей инаугурации на пост президента, объявил, что согласно новой политике в США будут признаны только два гендера. «Отныне официальной политикой правительства США будет то, что существует только два пола – мужской и женский», – сказал американский лидер. Он также объявил, что с его приходом к власти США ждет наступление «золотого века».
В декабре 2024 г. конгресс США утвердил ежегодный оборонный бюджет, в который включили поправку, запрещающую финансирование некоторых видов поддержки гендерного перехода для трансгендерных детей военнослужащих.