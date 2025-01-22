Киргизия будет представлена на высшем уровне на праздновании Дня Победы в Москве
Киргизия будет представлена на высшем уровне в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве, заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев на совместной пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
В ходе пресс-конференции Лавров напомнил, что в этом году будет праздноваться 80-летие Победы. Министр подчеркнул, что народы России и Киргизии, как и другие народы Советского Союза, «сражались плечом к плечу в годы Великой Отечественной [войны], вместе боролись с нацизмом».
«Мы будем очень рады видеть президента Киргизской республики Садыра Нургожоевича Жапарова на торжественных мероприятиях в Москве 9 мая текущего года в соответствии с приглашением президента [России Владимира] Путина», – сказал Лавров.
Приглашение в Москву на празднование 80-летия Победы также получили президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, вьетнамский лидер То Лам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие мировые лидеры.
В мае 2024 г. правительство РФ утвердило план по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника и в саму 80-ую годовщину Победы состоится свыше 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных, посвященных «решающим сражениям и другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны».