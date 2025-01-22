Киргизия будет представлена на высшем уровне на праздновании Дня Победы в Москве

В ходе пресс-конференции Лавров напомнил, что в этом году будет праздноваться 80-летие Победы. Министр подчеркнул, что народы России и Киргизии, как и другие народы Советского Союза, «сражались плечом к плечу в годы Великой Отечественной [войны], вместе боролись с нацизмом».