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Путин поручил кабмину проработать вопрос о скидках для детей на рейсы за рубеж

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с авиакомпаниями вопрос предоставления скидки 50% для детей до 12 лет на рейсы за рубеж. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.

Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией Российской Федерации», – говорится в документе.

Отмечается, что доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 февраля 2025 г.

19 декабря 2024 г. в ходе прямой линии Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями решить до 14 января проблему предоставления 50%-ной скидки на перелеты для многодетных семей. Указание глава государства дал, отвечая на обращение многодетной жительницы Сургута, которая пожаловалась, что для полета в отпуск с пятью детьми семье требуется около 140 000–150 000 руб. на авиабилеты только в одну сторону. Путин отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они вводят свои льготы, «маленькие, незначительные», из-за чего тариф уже перестает быть стандартным и установление скидки становится невозможным.

В декабре об установлении скидки на рейсы внутри России сообщили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и Smartavia.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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