Путин поручил кабмину проработать вопрос о скидках для детей на рейсы за рубеж

19 декабря 2024 г. в ходе прямой линии Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями решить до 14 января проблему предоставления 50%-ной скидки на перелеты для многодетных семей. Указание глава государства дал, отвечая на обращение многодетной жительницы Сургута, которая пожаловалась, что для полета в отпуск с пятью детьми семье требуется около 140 000–150 000 руб. на авиабилеты только в одну сторону. Путин отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они вводят свои льготы, «маленькие, незначительные», из-за чего тариф уже перестает быть стандартным и установление скидки становится невозможным.