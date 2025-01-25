Путин поручил кабмину проработать вопрос о скидках для детей на рейсы за рубеж
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с авиакомпаниями вопрос предоставления скидки 50% для детей до 12 лет на рейсы за рубеж. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Госсовета по вопросам социальной поддержки семей.
«Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях и от стоимости воздушной перевозки на международных воздушных линиях, осуществляемой над территорией Российской Федерации», – говорится в документе.
Отмечается, что доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 февраля 2025 г.
19 декабря 2024 г. в ходе прямой линии Путин поручил правительству совместно с авиакомпаниями решить до 14 января проблему предоставления 50%-ной скидки на перелеты для многодетных семей. Указание глава государства дал, отвечая на обращение многодетной жительницы Сургута, которая пожаловалась, что для полета в отпуск с пятью детьми семье требуется около 140 000–150 000 руб. на авиабилеты только в одну сторону. Путин отметил, что авиаперевозчики должны предоставлять многодетным семьям льготу в 50% от стандартного тарифа, но они вводят свои льготы, «маленькие, незначительные», из-за чего тариф уже перестает быть стандартным и установление скидки становится невозможным.
В декабре об установлении скидки на рейсы внутри России сообщили «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines и Smartavia.