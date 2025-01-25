ЦИК Белоруссии: на выборах президента присутствуют 486 иностранных наблюдателей

По данным ЦИК, 308 человек представляют миссию наблюдателей от СНГ, в частности 64 направлены межпарламентской ассамблеей стран – участников СНГ, 16 – парламентской ассамблеей ОДКБ, 12 – парламентами государств – участников СНГ. Еще 35 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Мьянмы, Пакистана, РФ, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Филиппин, ЮАР и 17 – от Шанхайской организации сотрудничества. Наблюдать за выборами будут 10 представителей Панафриканского парламента, по два – от секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия Азии и движения неприсоединения.