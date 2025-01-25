ЦИК Белоруссии: на выборах президента присутствуют 486 иностранных наблюдателей
На президентских выборах в Белоруссии присутствуют 486 иностранных наблюдателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.
По данным ЦИК, 308 человек представляют миссию наблюдателей от СНГ, в частности 64 направлены межпарламентской ассамблеей стран – участников СНГ, 16 – парламентской ассамблеей ОДКБ, 12 – парламентами государств – участников СНГ. Еще 35 наблюдателей аккредитованы от центральных избирательных органов Азербайджана, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Мьянмы, Пакистана, РФ, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Филиппин, ЮАР и 17 – от Шанхайской организации сотрудничества. Наблюдать за выборами будут 10 представителей Панафриканского парламента, по два – от секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия Азии и движения неприсоединения.
Кроме того, в качестве международных наблюдателей аккредитованы 112 представителей зарубежных стран. Среди них политики, депутаты и общественные деятели из Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Грузии, Египта, Израиля, Индонезии, Ирана, Испании, Италии, Кении, Китая, Колумбии, Республики Кореи, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Литвы, Молдовы, ОАЭ, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, США, Узбекистана, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Японии. За выборами президента Белоруссии также следит 44 361 национальный наблюдатель.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января. В декабре прошлого года ЦИК республики зарегистрировал действующего президента страны Александра Лукашенко в качестве кандидата на пост главы государства. Предыдущие выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа 2020 г. На них победил Лукашенко с 80,1% голосов. После выборов в стране прошли протесты.
24 января Лукашенко исключил повторение протестных акций 2020 г., назвав произошедшие события необходимой прививкой для общества республики. «Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 г.», – отметил белорусский президент.