Пит Хегсет вступил в должность главы минобороны США

Хегсет был предложен на пост главы минобороны США Трампом в ноябре 2024 г. С момента объявления его кандидатуры он подвергся рассмотрению по нескольким обвинениям, включая обвинение в сексуальном насилии и финансовых махинациях. Хегсет отрицал их, а в комитете сената по вооруженным силам в начале января заверил, что «изменился». Он стал третьим членом команды американского президента, утвержденным сенатом, после Марко Рубио на посту государственного секретаря и Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ.