Пит Хегсет вступил в должность главы минобороны США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс привел к присяге министра обороны США Пита Хегсета. Об этом сообщает CNN.
Хегсет поблагодарил президента США Дональда Трампа, а также свою жену и семью. Новый глава американского минобороны заверил, что под его руководством в ведомстве будут нести «мир через силу».
25 января сенат США с небольшим перевесом голосов утвердил кандидатуру Хегсета на должность главы Пентагона. Сначала голоса разделились поровну, но потом решающим стал голос Вэнса. Против высказался бывший лидер республиканской партии Митч Макконнелл. Он присоединился к сенаторам-республиканцам Сьюзан Коллинз и Лизе Мурковски и ко всем демократам, проголосовавшим против выдвижения Хегсета.
Хегсет был предложен на пост главы минобороны США Трампом в ноябре 2024 г. С момента объявления его кандидатуры он подвергся рассмотрению по нескольким обвинениям, включая обвинение в сексуальном насилии и финансовых махинациях. Хегсет отрицал их, а в комитете сената по вооруженным силам в начале января заверил, что «изменился». Он стал третьим членом команды американского президента, утвержденным сенатом, после Марко Рубио на посту государственного секретаря и Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ.
Пит Хегсет – экс-телеведущий Fox News, офицер национальной гвардии США. Он награжден за участие в операциях, которые включали спецоперации в Ираке и Афганистане. За последние два года заработал $4,6 млн в качестве ведущего и примерно $1 млн на публичных выступлениях. Большинство гонораров за выступления достигали от $7500 до $27 500.