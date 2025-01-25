Главой минобороны США стал экс-телеведущий Пит Хегсет

Хегсет, бывший ведущий «Fox and Friends», был предложен на пост главы Пентагона тогда избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре. За время, прошедшее с момента объявления его кандидатуры, Хегсет подвергся рассмотрению по ряду обвинений, в том числе, в сексуальном насилии и финансовых махинациях. Он отрицал все обвинения, в комитете сената по вооруженным силам в начале января он заявил, что «изменился».