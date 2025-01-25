Главой минобороны США стал экс-телеведущий Пит Хегсет
Сенат США с небольшим перевесом голосов утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы министерства обороны страны, пишет ABC News.
Сначала голоса разделились поровну, но затем решающим оказался голос вице-президента Джей Ди Вэнса.
Бывший лидер республиканской партии Митч Макконнелл проголосовал против. Он присоединился к сенаторам-республиканцам Сьюзан Коллинз и Лизе Мурковски, а также ко всем демократам, проголосовавшим против выдвижения Хегсета.
Хегсет, бывший ведущий «Fox and Friends», был предложен на пост главы Пентагона тогда избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре. За время, прошедшее с момента объявления его кандидатуры, Хегсет подвергся рассмотрению по ряду обвинений, в том числе, в сексуальном насилии и финансовых махинациях. Он отрицал все обвинения, в комитете сената по вооруженным силам в начале января он заявил, что «изменился».
Трамп после решения сената сказал журналистам, что он «очень доволен» результатами голосования.
Хегсет стал третьим членом команды Трампа, утвержденным сенатом, после Марко Рубио на посту госсекретаря и Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ.
Пит Хегсет – телеведущий Fox News, офицер Национальной гвардии США, награжденный за участие в операциях, включавших спецоперации в Ираке и Афганистане. За последние два года заработал $4,6 млн в качестве ведущего и около $1 млн на публичных выступлениях. Большинство гонораров за выступления составили от $7500 до $27 500.