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Главой минобороны США стал экс-телеведущий Пит Хегсет

Ведомости

Сенат США с небольшим перевесом голосов утвердил кандидатуру Пита Хегсета на пост главы министерства обороны страны, пишет ABC News.

Сначала голоса разделились поровну, но затем решающим оказался голос вице-президента Джей Ди Вэнса. 

Бывший лидер республиканской партии Митч Макконнелл проголосовал против. Он присоединился к сенаторам-республиканцам Сьюзан Коллинз и Лизе Мурковски, а также ко всем демократам, проголосовавшим против выдвижения Хегсета.

Хегсет, бывший ведущий «Fox and Friends», был предложен на пост главы Пентагона тогда избранным президентом США Дональдом Трампом в ноябре. За время, прошедшее с момента объявления его кандидатуры, Хегсет подвергся рассмотрению по ряду обвинений, в том числе, в сексуальном насилии и финансовых махинациях. Он отрицал все обвинения, в комитете сената по вооруженным силам в начале января он заявил, что «изменился».

Трамп после решения сената сказал журналистам, что он «очень доволен» результатами голосования. 

Хегсет стал третьим членом команды Трампа, утвержденным сенатом, после Марко Рубио на посту госсекретаря и Джона Рэтклиффа на должности директора ЦРУ. 

Пит Хегсет – телеведущий Fox News, офицер Национальной гвардии США, награжденный за участие в операциях, включавших спецоперации в Ираке и Афганистане. За последние два года заработал $4,6 млн в качестве ведущего и около $1 млн на публичных выступлениях. Большинство гонораров за выступления составили от $7500 до $27 500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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