Трамп подпишет указ о запрете службы в армии трансгендеров

В документе приводится информация о том, что человеку требуется как минимум 12 месяцев для восстановления после операции по смене пола, а также необходимо постоянное медицинское наблюдение. В течение этого периода гражданин не способен соответствовать требованиям военной готовности, что не способствует развертыванию войск или выполнению других требований по готовности.