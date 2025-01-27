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Трамп подпишет указ о запрете службы в армии трансгендеров

Ведомости

Президент США Дональд Трамп 27 января должен подписать два указа, согласно которым трансгендеры больше не смогут служить в армии, а также будут отменены программы равноправия и инклюзивности в вооруженных силах, сообщает газета The New York Post со ссылкой на документ Белого дома.

«Не может быть компромисса ни в чем, кроме стойкости, силы и способности выдерживать чрезвычайные физические нагрузки», – говорится в соответствующем документе Белого дома.

В документе приводится информация о том, что человеку требуется как минимум 12 месяцев для восстановления после операции по смене пола, а также необходимо постоянное медицинское наблюдение. В течение этого периода гражданин не способен соответствовать требованиям военной готовности, что не способствует развертыванию войск или выполнению других требований по готовности.

По информации The New York Post, в указе также содержатся распоряжения министру обороны США Питу Хегсету. Он должен будет запретить мужчинам и женщинами пользоваться комнатами, предназначенными для другого пола, и обновить все медицинские стандарты министерства обороны – ведомство должно уделять приоритетное внимание готовности и боеспособности военных.

21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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