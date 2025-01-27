Трамп подпишет указ о запрете службы в армии трансгендеров
Президент США Дональд Трамп 27 января должен подписать два указа, согласно которым трансгендеры больше не смогут служить в армии, а также будут отменены программы равноправия и инклюзивности в вооруженных силах, сообщает газета The New York Post со ссылкой на документ Белого дома.
«Не может быть компромисса ни в чем, кроме стойкости, силы и способности выдерживать чрезвычайные физические нагрузки», – говорится в соответствующем документе Белого дома.
В документе приводится информация о том, что человеку требуется как минимум 12 месяцев для восстановления после операции по смене пола, а также необходимо постоянное медицинское наблюдение. В течение этого периода гражданин не способен соответствовать требованиям военной готовности, что не способствует развертыванию войск или выполнению других требований по готовности.
По информации The New York Post, в указе также содержатся распоряжения министру обороны США Питу Хегсету. Он должен будет запретить мужчинам и женщинами пользоваться комнатами, предназначенными для другого пола, и обновить все медицинские стандарты министерства обороны – ведомство должно уделять приоритетное внимание готовности и боеспособности военных.
21 января после вступления на пост президента Трамп подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.