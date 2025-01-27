Правительство одобрило изменение порядка призыва на военную службу

Законопроект был подготовлен председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Этот документ был утвержден на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 27 января. Проект предусматривает, что решения о призыве, не исполненные в период проведения призыва, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения. Таким образом у комиссий будут полномочия набирать россиян в армию по решениям предыдущих призывных кампаний.