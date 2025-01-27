Правительство одобрило изменение порядка призыва на военную службу
Правительство России поддержало законопроект, изменяющий порядок призыва граждан на военную службу. Об этом сообщили «Ведомостям» источник в правительстве и собеседник, знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания правкомиссии.
Они добавили, что проект был одобрен с замечаниями, но не уточнили, какими именно.
Законопроект был подготовлен председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Этот документ был утвержден на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 27 января. Проект предусматривает, что решения о призыве, не исполненные в период проведения призыва, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения. Таким образом у комиссий будут полномочия набирать россиян в армию по решениям предыдущих призывных кампаний.
Также предусматривается возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения и в нескольких муниципальных районах или округах. Реализация этого законопроекта позволит сократить количество должностных лиц, задействованных в процессе призыва, включая врачей-специалистов, которые востребованы в муниципальной системе здравоохранения, для медицинского освидетельствования призывников. Как заявлял Каратполов, рассмотрение в Думе соответствующего законопроекта намечено до начала весеннего призыва.
Мера также снизит потребность в обеспечении врачей медицинским оборудованием и повысит уровень организации призыва. В проекте отзыва отмечается, что наименование законопроекта не соответствует его содержанию в части регулирования вопросов организации призыва граждан на военную службу. Но правительство поддерживает законопроект с учетом этого замечания.