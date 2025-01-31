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Захарова объявила о начале работы Генконсульства РФ на Бали в ближайшее время

Ведомости

Генеральное консульство России в ближайшее время начнет работать на острове Бали в Индонезии. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Индонезию посещает большое количество туристов из России. Для защиты их прав и интересов будет работать генконсульство РФ. Оно будет находиться в Денпасаре на острове Бали.

Захарова отметила, что Индонезия остается близким другом для России в условиях серьезных внешних вызовов. Представитель МИДа напомнила и о том, что Индонезия для РФ один из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Между странами активно развивается политический диалог, торговые отношения и научно-технические, культурные и другие связи, пояснила она.

В январе Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС. Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами БРИКС на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2023 г. в контексте процесса расширения полноправного членства объединения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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