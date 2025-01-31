Захарова объявила о начале работы Генконсульства РФ на Бали в ближайшее время
Генеральное консульство России в ближайшее время начнет работать на острове Бали в Индонезии. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Индонезию посещает большое количество туристов из России. Для защиты их прав и интересов будет работать генконсульство РФ. Оно будет находиться в Денпасаре на острове Бали.
Захарова отметила, что Индонезия остается близким другом для России в условиях серьезных внешних вызовов. Представитель МИДа напомнила и о том, что Индонезия для РФ один из приоритетных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Между странами активно развивается политический диалог, торговые отношения и научно-технические, культурные и другие связи, пояснила она.
В январе Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС. Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами БРИКС на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2023 г. в контексте процесса расширения полноправного членства объединения.