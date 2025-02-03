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В Госдуме предлагают ужесточить штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Ведомости

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов предложил увеличить административные штрафы за несообщение военкомату о смене места жительства на срок более трех месяцев. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с текстом документа.

Положительный отзыв по этой инициативе уже утвержден правительственной комиссией, однако его необходимо доработать с учетом правок, передает источник агенства.

Изменения предлагается внести в статью 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Отмечается, что штрафы будут предусмотрены для граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания.

Сейчас ст. 21.5 КоАП предполагает штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.

В конце января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий сроки призыва граждан на военную службу в ряде случаев. Решения о призыве на военную службу, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения, следует из поддержанных поправок. В законопроекте также предлагается создать одну призывную комиссию в городах федерального значения, а также сразу для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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