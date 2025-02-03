В Госдуме предлагают ужесточить штрафы за несообщение в военкомат о переезде

В конце января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий сроки призыва граждан на военную службу в ряде случаев. Решения о призыве на военную службу, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения, следует из поддержанных поправок. В законопроекте также предлагается создать одну призывную комиссию в городах федерального значения, а также сразу для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов.