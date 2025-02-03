В Госдуме предлагают ужесточить штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Положительный отзыв по этой инициативе уже утвержден правительственной комиссией, однако его необходимо доработать с учетом правок, передает источник агенства.
Изменения предлагается внести в статью 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). Отмечается, что штрафы будут предусмотрены для граждан, не имеющих регистрации по месту пребывания.
Сейчас ст. 21.5 КоАП предполагает штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.
В конце января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, увеличивающий сроки призыва граждан на военную службу в ряде случаев. Решения о призыве на военную службу, не исполненные в период его проведения, будут выполняться в последующие периоды призыва в течение одного года со дня принятия решения, следует из поддержанных поправок. В законопроекте также предлагается создать одну призывную комиссию в городах федерального значения, а также сразу для нескольких муниципальных районов, муниципальных и городских округов.