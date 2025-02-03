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Азербайджан проведет антитеррористические операции на границе с Россией

Ведомости

Азербайджан с 3 по 10 февраля проведет на границе с Россией комплексные оперативно-разыскные и профилактические антитеррористические операции под названием «Граница-щит». Об этом сообщает агентство Azertag.

Учения проводятся в соответствии с договоренностями между Азербайджаном и Россией. Их основной целью является реализация решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, а также мероприятий по выявлению и пресечению каналов перевозки оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и поступления финансовых и материальных средств для осуществления иных противоправных деяний.

На время проведения операций азербайджанские власти установят полицейские посты в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах.

В августе 2024 г. президент России Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с лидером страны Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров они подписали три соглашения и три меморандума, а также огласили совместное заявление. 8 октября Путин на встрече с Алиевым указал, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно. Президент РФ отмечал, что торговый оборот между странами составил в 2023 г. $4,3 млрд, более $4 млрд – прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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