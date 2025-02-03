Азербайджан проведет антитеррористические операции на границе с Россией

В августе 2024 г. президент России Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с лидером страны Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров они подписали три соглашения и три меморандума, а также огласили совместное заявление. 8 октября Путин на встрече с Алиевым указал, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно. Президент РФ отмечал, что торговый оборот между странами составил в 2023 г. $4,3 млрд, более $4 млрд – прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.