Азербайджан проведет антитеррористические операции на границе с Россией
Азербайджан с 3 по 10 февраля проведет на границе с Россией комплексные оперативно-разыскные и профилактические антитеррористические операции под названием «Граница-щит». Об этом сообщает агентство Azertag.
Учения проводятся в соответствии с договоренностями между Азербайджаном и Россией. Их основной целью является реализация решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, а также мероприятий по выявлению и пресечению каналов перевозки оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств и поступления финансовых и материальных средств для осуществления иных противоправных деяний.
На время проведения операций азербайджанские власти установят полицейские посты в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах.
В августе 2024 г. президент России Владимир Путин посетил Азербайджан, где встретился с лидером страны Ильхамом Алиевым. По итогам переговоров они подписали три соглашения и три меморандума, а также огласили совместное заявление. 8 октября Путин на встрече с Алиевым указал, что отношения России и Азербайджана развиваются позитивно. Президент РФ отмечал, что торговый оборот между странами составил в 2023 г. $4,3 млрд, более $4 млрд – прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику.