Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады

По его словам, с 3 февраля и до тех пор, пока не будут отменены пошлины со стороны США в отношении Канады, Онтарио вводит запрет американским компаниям заключать контракты с провинцией. Таким образом, американские компании потеряют десятки миллиардов долларов новых доходов. Они должны винить в этом только президента США Дональда Трампа.