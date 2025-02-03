Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады
Канадская провинция Онтарио разорвет контракт с крупнейшим спутниковым оператором SpaceX, предоставляющим интернет-сеть Starlink. Об этом объявил глава региона Даг Форд на своей странице в Х.
По его словам, с 3 февраля и до тех пор, пока не будут отменены пошлины со стороны США в отношении Канады, Онтарио вводит запрет американским компаниям заключать контракты с провинцией. Таким образом, американские компании потеряют десятки миллиардов долларов новых доходов. Они должны винить в этом только президента США Дональда Трампа.
«Мы идем еще дальше. Мы разорвем контракт провинции со Starlink. Онтарио не будет вести дела с людьми, которые стремятся разрушить нашу экономику. Канада не начинала эту борьбу с США, но, поверьте, мы готовы ее выиграть», – указал Форд.
На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и КНР на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для Китая размер пошлин составит 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады составят 10%.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что в ответ страна установит пошлины в 25% на ряд американских товаров на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, говорила, что поручила министру экономики страны реализовать «план Б», предполагащий ответные тарифы в отношении США. Что касается Китая, то министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО.