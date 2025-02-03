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Онтарио разорвет контракт со Starlink из-за введения пошлин в отношении Канады

Ведомости

Канадская провинция Онтарио разорвет контракт с крупнейшим спутниковым оператором SpaceX, предоставляющим интернет-сеть Starlink. Об этом объявил глава региона Даг Форд на своей странице в Х.

По его словам, с 3 февраля и до тех пор, пока не будут отменены пошлины со стороны США в отношении Канады, Онтарио вводит запрет американским компаниям заключать контракты с провинцией. Таким образом, американские компании потеряют десятки миллиардов долларов новых доходов. Они должны винить в этом только президента США Дональда Трампа.

«Мы идем еще дальше. Мы разорвем контракт провинции со Starlink. Онтарио не будет вести дела с людьми, которые стремятся разрушить нашу экономику. Канада не начинала эту борьбу с США, но, поверьте, мы готовы ее выиграть», – указал Форд.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и КНР на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Для Китая размер пошлин составит 10%, для Канады и Мексики – 25%. Тарифы на энергоносители из Канады составят 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предупредил, что в ответ страна установит пошлины в 25% на ряд американских товаров на сумму 155 млрд канадских долларов (почти $107 млрд). Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, в свою очередь, говорила, что поручила министру экономики страны реализовать «план Б», предполагащий ответные тарифы в отношении США. Что касается Китая, то министерство коммерции КНР пригрозило обратиться с иском в ВТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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