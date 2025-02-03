Власти просят эстонцев запастись едой и аккумуляторами на фоне выхода из БРЭЛЛ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил «Ведомостям» в июне 2024 г., что негативного эффекта для России и Белоруссии из-за отключения энергосистем стран Прибалтики от БРЭЛЛ не ожидается. По его словам, снижения надежности энергосистемы не произойдет, так как обе страны являются энергопрофицитными и могут балансировать энергосистемы друг друга, также не будет и экономических потерь.