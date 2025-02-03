Власти просят эстонцев запастись едой и аккумуляторами на фоне выхода из БРЭЛЛ
В Эстонии власти порекомендовали жителям запастись едой, водой, лекарствами и портативными аккумуляторами в связи с возможным временным отключением электричества на фоне выхода страны из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы (БРЭЛЛ – Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Об этом пишет ERR со ссылкой на Спасательный департамент Эстонии.
Выход страны из БРЭЛЛ является запланированным. Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети с 8 февраля и на следующий день присоединиться к европейской. Власти Эстонии, пишет ERR, заверяют, что гражданам не о чем беспокоиться, но все-таки рекомендуют подготовиться на случай временного отключения электричества. В частности, следует заправить автомобиль, запастись едой, водой, лекарствами, альтернативным источниками электричества, газовой горелкой, а также подумать о досуге – например, выбрать настольные игры.
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок российских энергоносителей в Европу страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с энергетическим кризисом – резким ростом стоимости энергоресурсов.
В июле 2024 г. операторы балтийских систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ.
В ноябре 2024 г. эстонская энергетическая компания Elering сообщила, что синхронизацию стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы поддержал ЕС, выделив около 1,2 млрд евро. Эта сумма покрывает до 75% затрат проекта.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил «Ведомостям» в июне 2024 г., что негативного эффекта для России и Белоруссии из-за отключения энергосистем стран Прибалтики от БРЭЛЛ не ожидается. По его словам, снижения надежности энергосистемы не произойдет, так как обе страны являются энергопрофицитными и могут балансировать энергосистемы друг друга, также не будет и экономических потерь.