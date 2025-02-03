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Власти просят эстонцев запастись едой и аккумуляторами на фоне выхода из БРЭЛЛ

Ведомости

В Эстонии власти порекомендовали жителям запастись едой, водой, лекарствами и портативными аккумуляторами в связи с возможным временным отключением электричества на фоне выхода страны из общей с Россией и Белоруссией энергосистемы (БРЭЛЛ – Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва). Об этом пишет ERR со ссылкой на Спасательный департамент Эстонии.

Выход страны из БРЭЛЛ является запланированным. Латвия, Литва и Эстония намерены отключиться от российской электроэнергетической сети с 8 февраля и на следующий день присоединиться к европейской. Власти Эстонии, пишет ERR, заверяют, что гражданам не о чем беспокоиться, но все-таки рекомендуют подготовиться на случай временного отключения электричества. В частности, следует заправить автомобиль, запастись едой, водой, лекарствами, альтернативным источниками электричества, газовой горелкой, а также подумать о досуге – например, выбрать настольные игры.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок российских энергоносителей в Европу страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с энергетическим кризисом – резким ростом стоимости энергоресурсов.

В июле 2024 г. операторы балтийских систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ.

В ноябре 2024 г. эстонская энергетическая компания Elering сообщила, что синхронизацию стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы поддержал ЕС, выделив около 1,2 млрд евро. Эта сумма покрывает до 75% затрат проекта.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорил «Ведомостям» в июне 2024 г., что негативного эффекта для России и Белоруссии из-за отключения энергосистем стран Прибалтики от БРЭЛЛ не ожидается. По его словам, снижения надежности энергосистемы не произойдет, так как обе страны являются энергопрофицитными и могут балансировать энергосистемы друг друга, также не будет и экономических потерь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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