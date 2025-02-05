Медведев: Европа потратит огромные средства на восстановление Украины
Европа заплатит «бешенные деньги» для восстановления Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в социальной сети X.
Медведев подчеркнул, что Киев расплатится с США редкоземельными ископаемыми, а Европе придется потратить большие средства для восстановления Украины.
3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта инициатива не что иное, как предложение покупать американскую поддержку. По его словам, лучше вообще не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.
25 января Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи.
4 февраля украинское агентство УНИАН писало о том, что основная доля редкоземельных металлов, к которым проявлял интерес Трамп, находится на территориях, над которыми Киев утратил контроль. Украинское агентство ссылается на оценку Forbes за 2023 г., согласно которой общая стоимость полезных ископаемых в республике достигала $15 трлн. При этом уточняется, что более 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.