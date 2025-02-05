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Медведев: Европа потратит огромные средства на восстановление Украины

Ведомости

Европа заплатит «бешенные деньги» для восстановления Украины, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в социальной сети X.

Медведев подчеркнул, что Киев расплатится с США редкоземельными ископаемыми, а Европе придется потратить большие средства для восстановления Украины.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что готов обменять помощь США Украине на редкоземельные металлы страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта инициатива не что иное, как предложение покупать американскую поддержку. По его словам, лучше вообще не оказывать помощь Киеву, тем самым способствуя завершению украинского конфликта.

25 января Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины после приказа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи.

4 февраля украинское агентство УНИАН писало о том, что основная доля редкоземельных металлов, к которым проявлял интерес Трамп, находится на территориях, над которыми Киев утратил контроль. Украинское агентство ссылается на оценку Forbes за 2023 г., согласно которой общая стоимость полезных ископаемых в республике достигала $15 трлн. При этом уточняется, что более 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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