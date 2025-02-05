4 февраля украинское агентство УНИАН писало о том, что основная доля редкоземельных металлов, к которым проявлял интерес Трамп, находится на территориях, над которыми Киев утратил контроль. Украинское агентство ссылается на оценку Forbes за 2023 г., согласно которой общая стоимость полезных ископаемых в республике достигала $15 трлн. При этом уточняется, что более 70% этой суммы приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.