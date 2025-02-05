Илон Маск назвал себя «техподдержкой Белого дома»
Предприниматель и глава департамента правительственной эффективности (DOGE) США Илон Маск изменил описание своего профиля в социальной сети X, следует из информации на его странице.
В разделе «о себе» Маск написал, что он – «техподдержка Белого дома».
После победы на выборах президент США Дональд Трамп назначил Маска руководителем департамента эффективности государственного управления (DOGE). Задачи DOGE – бороться с правительственной бюрократией, сокращать ненужные расходы и реструктурировать федеральные агентства.