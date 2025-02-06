Киев получил от Амстердама очередную партию истребителей F-16
Воздушные силы Украины получили истребители F-16 от Нидерландов, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, его слова передает минобороны Украины в Telegram-канале.
Самолеты уже находятся на территории Украины и вскоре будут использованы в бою, добавил он, не уточнив количество полученных самолетов.
6 февраля на Украину были доставлены первые французские самолеты Mirage 2000. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в октябре 2024 г. говорил, что самолеты оснастят новыми вооружениями типа «воздух – земля» и средствами для обхода систем радиоэлектронной борьбы.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт. В Кремле подчеркивали, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь увеличит длительность боевых действий.
В ходе брифинга 6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новостей о контактах Москвы и Вашингтона на тему урегулирования украинского конфликта на данный момент нет.